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1 час назад

В Тюмени мужчину задавила насмерть его собственная машина

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Страшный случай произошел накануне на берегу реки Тура на улице Тукая, сообщает издание nashgorod.ru.

В Тюмени мужчину задавила насмерть его собственная машина
Фото: Федерал ПрессФедерал Пресс

«Во время проведения спасательной операции водитель Nissan вышел из автомобиля, и стоявшая под наклоном машина покатилась вниз к реке», – говорится в сообщении СМИ.

Сообщается, что погибшему водителю было всего 36 лет. Он пришел на выручку другу который застрял в грязи – пытался вытащить из ловушки его авто своим.

В какой-то момент он вышел из машины, но та, находясь на склоне, не удержалась и поехала вниз, в реку. Мужчина попытался удержать авто, но оказался под ним. Травмы оказались слишком серьезными, водитель погиб на месте. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть.

Ранее в Тюмени произошло другое ЧП: работнице хлебокомбината оторвало кисть во время чистки одного из приборов.

ДТП,Nissan,
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