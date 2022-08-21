В Тюмени мужчину задавила насмерть его собственная машина

Страшный случай произошел накануне на берегу реки Тура на улице Тукая, сообщает издание nashgorod.ru.

Фото: Федерал Пресс Федерал Пресс

«Во время проведения спасательной операции водитель Nissan вышел из автомобиля, и стоявшая под наклоном машина покатилась вниз к реке», – говорится в сообщении СМИ.

Сообщается, что погибшему водителю было всего 36 лет. Он пришел на выручку другу который застрял в грязи – пытался вытащить из ловушки его авто своим.

В какой-то момент он вышел из машины, но та, находясь на склоне, не удержалась и поехала вниз, в реку. Мужчина попытался удержать авто, но оказался под ним. Травмы оказались слишком серьезными, водитель погиб на месте. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть.