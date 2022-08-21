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48 минут назад

Два грузовика раздавили микроавтобус под Ульяновском

Елена Прошина

В Ульяновской области в Николаевском районе столкнулись два большегруза и микроавтобус. По предварительным данным, погибли до десяти человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«На трассе М5 две фуры буквально смяли пассажирский микроавтобус», - уточнил источник.

В результате аварии пострадали 15 человек, «до десяти» из них погибли. За жизнь пятерых уцелевших ведут борьбу врачи, пояснил он.

При столкновении микроавтобуса и двух грузовых автомобилей погибли 14 человек. Несколько пострадали, сообщает Telegram-канал «112».

Авария произошла у села Прасковьино в Ульяновской области. Среди пострадавших есть дети. Погибли от 7 до 14 человек, дополняет канал SHOT.

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