Два грузовика раздавили микроавтобус под Ульяновском

В Ульяновской области в Николаевском районе столкнулись два большегруза и микроавтобус. По предварительным данным, погибли до десяти человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«На трассе М5 две фуры буквально смяли пассажирский микроавтобус», - уточнил источник.

В результате аварии пострадали 15 человек, «до десяти» из них погибли. За жизнь пятерых уцелевших ведут борьбу врачи, пояснил он.

При столкновении микроавтобуса и двух грузовых автомобилей погибли 14 человек. Несколько пострадали, сообщает Telegram-канал «112».