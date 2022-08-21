Два грузовика раздавили микроавтобус под Ульяновском

В Ульяновской области в Николаевском районе столкнулись два большегруза и микроавтобус. По предварительным данным, погибли до десяти человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«На трассе М5 две фуры буквально смяли пассажирский микроавтобус», - уточнил источник.
В результате аварии пострадали 15 человек, «до десяти» из них погибли. За жизнь пятерых уцелевших ведут борьбу врачи, пояснил он.
При столкновении микроавтобуса и двух грузовых автомобилей погибли 14 человек. Несколько пострадали, сообщает Telegram-канал «112».
Авария произошла у села Прасковьино в Ульяновской области. Среди пострадавших есть дети. Погибли от 7 до 14 человек, дополняет канал SHOT.