Раскрыта причина гибели десятков людей в маршрутке под Ульяновском

Стала известна причина дорожной трагедии в Ульяновской области, где 16 человек погибли в маршрутке, сплющенной двумя грузовиками с разных сторон.

Фото: ТАСС ТАСС

Детали ЧП раскрыли в Управлении МВД России по Ульяновской области.

Авария произошла накануне около 14.00 часов на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе.

«Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями», - гласят предварительные данные.

Полицейские опубликовали фото и видео с места трагедии. Видно, что микроавтобус буквально сплющило между двумя грузовиками.

В результате ЧП погибло 16 человек, еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии.