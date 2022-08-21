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19 минут назад

Раскрыта причина гибели десятков людей в маршрутке под Ульяновском

Майк Габриелян

Стала известна причина дорожной трагедии в Ульяновской области, где 16 человек погибли в маршрутке, сплющенной двумя грузовиками с разных сторон.

Раскрыта причина гибели десятков людей в маршрутке под Ульяновском
Фото: ТАССТАСС

Детали ЧП раскрыли в Управлении МВД России по Ульяновской области.

Авария произошла накануне около 14.00 часов на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе.

Два грузовика раздавили микроавтобус под Ульяновском

«Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями», - гласят предварительные данные.

Полицейские опубликовали фото и видео с места трагедии. Видно, что микроавтобус буквально сплющило между двумя грузовиками.

В результате ЧП погибло 16 человек, еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее в Вологодской области семь автомобилей сгорели после аварии.

ДТП,МВД России,
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