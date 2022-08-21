«Увидели расплющенную между фурами машину»

На трассе М5 в Ульяновской области столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус — машину с пассажирами зажало между фурами. В настоящий момент известно о 16 погибших и четырех пострадавших. Следствие рассматривает несколько причин произошедшего. Подробности ЧП — в материале «Газеты.Ru».

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Число погибших в ДТП в Ульяновской области выросло до 16 человек. Практически все погибшие находились в микроавтобусе, который зажало между двумя фурами на трассе между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка.

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"В настоящее время установлено, что в результате ДТП погибли 15 человек, которые находились в микроавтобусе, и один в большегрузе. Три человека госпитализированы, один отпущен на амбулаторное лечение", – рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших.

"Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Готовим пациентов к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске", – написал он.

Источник ТАСС в экстренных службах предположил, что в салоне микроавтобуса еще могут оставаться люди. Всего в салоне машины находились, предварительно, 18 пассажиров. Собеседник добавил, что по неподтвержденной информации они были гражданами Казахстана.

Правоохранители сообщили, что водитель фуры не затормозил вовремя и въехал в микроавтобус, перед которым стоял еще один грузовик. В УМВД региона утверждают, что все погибшие и пострадавшие – взрослые, пишет ТАСС.

"Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями", – рассказали в пресс-службе.

Водитель грузовика погиб.

Тем временем областной Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"На место ДТП выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело", – сказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Очевидица произошедшего Нина Зотова рассказала "Газете.Ru", что видела аварию по пути из Сызрани в Пензенскую область.

"На определенном участке трассы М5 стояла колонна машин. Мы остановились, думали ремонт дорог, так как по встречной полосе проехало пару-тройку легковушек", – сказала она, отметив, что не было видно, что произошло впереди из-за подъема в гору.

"Поднявшись в гору мы увидели, что машины едут по обочине и съезжают на поле, мы решили последовать за ними. Издалека увидели машину с проблесковыми маячками, пожарные машины, подъехав ближе, увидели расплющенную между фурами машину, люди ходили, полицейский что-то рядом сидел писал. Пробка образовалась очень большая, на километры", – вспоминает женщина.

Она также предоставила видео. Она также отметила, что пострадавших не было видно, по крайней мере на обочине.

"Мы заехали обратно на дорогу и через метров 300-500 на встречу проехала скорая, буханка", - заключила она.