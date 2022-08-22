На внутренней стороне МКАД произошла авария, в которую попали пять автомобилей. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.

Авария произошла в 18:00 по московскому времени.

«На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ДТП попал один грузовой автомобиль и четыре легковых. Один человек направлен в больницу, его травмы оцениваются как не тяжёлые. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД для установки обстоятельств происшествия.