На внутренней стороне МКАД произошла авария, в которую попали пять автомобилей. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.
Авария произошла в 18:00 по московскому времени.
«На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в ДТП попал один грузовой автомобиль и четыре легковых. Один человек направлен в больницу, его травмы оцениваются как не тяжёлые. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД для установки обстоятельств происшествия.
Ранее на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы мотоцикл выехал на встречную полосу и врезался в две легковые машины. Мотоциклист погиб до приезда скорой помощи. По предварительным данным, он не справился с управлением.