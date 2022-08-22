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2 часа назад

На МКАД пять автомобилей попали в ДТП

Елена Прошина

На внутренней стороне МКАД произошла авария, в которую попали пять автомобилей. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своём Telegram-канале.

Авария произошла в 18:00 по московскому времени.

«На внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина столкнулись пять автомобилей. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ДТП попал один грузовой автомобиль и четыре легковых. Один человек направлен в больницу, его травмы оцениваются как не тяжёлые. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД для установки обстоятельств происшествия.

Ранее на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы мотоцикл выехал на встречную полосу и врезался в две легковые машины. Мотоциклист погиб до приезда скорой помощи. По предварительным данным, он не справился с управлением.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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