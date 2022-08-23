Массовая авария на МКАД попала на видео

На кадрах видно, как на одной из полос стоит человек рядом с автомобилем, к нему задним ходом сдает еще одна машина. Водитель такси, не видя препятствие на дороге, на полной скорости влетает в стоящее авто и сбивает человека, который находится рядом с ним. После этого происходит столкновение нескольких автомобилей.