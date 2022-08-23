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2 часа назад

Массовая авария на МКАД попала на видео

Lenta.ruиещё 2

На внешней стороне 83 километра МКАД произошла массовая авария. Кадры столкновения нескольких автомобилей публикует столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как на одной из полос стоит человек рядом с автомобилем, к нему задним ходом сдает еще одна машина. Водитель такси, не видя препятствие на дороге, на полной скорости влетает в стоящее авто и сбивает человека, который находится рядом с ним. После этого происходит столкновение нескольких автомобилей.

По данным Дептранса, на месте аварии сейчас работают сотрудники оперативных служб города. Также известно, что движение ограничено по четырем полосам из шести.

В Telegram-канале Госавтоинспекции столицы говорится о двух пострадавших. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее на 106-м километре МКАД произошла смертельная авария с участием грузового автомобиля. Легковой автомобиль наехал на грузовик, который стоял в правом ряду. Тогда погиб водитель легковушки.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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