Названа причина смертельной аварии под Ульяновском

Авария, произошедшая 21 августа в Ульяновской области, могла произойти из-за того, что у водителя фуры случился сердечный приступ. Об этом на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области сообщилгубернатор региона Алексей Русских.
"По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие", – сказал Алексей Русских.
Авария произошла на трассе между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка. Столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус. В ходе ДТП машину с пассажирами зажало между фурами.
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