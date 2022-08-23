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1 час назад

Сердечный приступ у водителя мог стать причиной крупного ДТП в Ульяновской области

Газета.Ruиещё 1

Авария, произошедшая 21 августа в Ульяновской области, могла произойти из-за того, что у водителя фуры случился сердечный приступ. Об этом на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области сообщилгубернатор региона Алексей Русских.

Названа причина смертельной аварии под Ульяновском
Фото: МЧСМЧС

"По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие", – сказал Алексей Русских.

Авария произошла на трассе между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка. Столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус. В ходе ДТП машину с пассажирами зажало между фурами.

Погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии. Ранее сообщалось, что в Польше в городе Познань королевский питон был обнаружен в песочнице на детской площадке, а затем спрятался под капотом внедорожника.

ДТП,Алексей Русских,
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