Девять человек пострадали в ДТП в Калмыкии

Два автомобиля столкнулись на трассе в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. В ДТП пострадали 9 человек.

Инцидент произошел на 264-м км автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь (Яшкульский район Калмыкии). Столкнулись универсал Lada lergus и микроавтобус Volkswagen Caravella.

В результате аварии пострадали пятеро пассажиров Фольксвагена и четыре человека, ехавших в Ладе. В числе пострадавших - четверо детей. Все пострадавшие в ДТП люди получили первую помощь и отправлены в ближайшую больницу.