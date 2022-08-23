Девять человек пострадали в ДТП в Калмыкии

Два автомобиля столкнулись на трассе в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. В ДТП пострадали 9 человек.
Инцидент произошел на 264-м км автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь (Яшкульский район Калмыкии). Столкнулись универсал Lada lergus и микроавтобус Volkswagen Caravella.
В результате аварии пострадали пятеро пассажиров Фольксвагена и четыре человека, ехавших в Ладе. В числе пострадавших - четверо детей. Все пострадавшие в ДТП люди получили первую помощь и отправлены в ближайшую больницу.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшей аварии. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка попала в ДТП, снимая себя на камеру смартфона.