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2 часа назад

Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

Москва24иещё 2

На Варшавском шоссе перед пересечением с улицей Красного Маяка произошло ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии пострадали два человека.

Ранее четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина. В результате аварии недоступными для проезда оказались три из пяти полос движения. Проезжую часть тем не менее удалось оперативно освободить.

ДТП,МВД России,
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