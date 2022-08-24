Два человека пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе перед пересечением с улицей Красного Маяка произошло ДТП. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии пострадали два человека.