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1 час назад

В Татарстане квадроцикл врезался в дерево, погибли три человека

Газета.Ruиещё 4

Квадроцикл с тремя пассажирами врезался в дерево в Татарстане. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Татарстане квадроцикл врезался в дерево, погибли три человека
Фото: Прокуратура Республики ТатарстанПрокуратура Республики Татарстан

«24 августа 2022 года около 00.15 на 6-м километре недалеко от села Шигали квадроцикл под управления 36-летнего мужчины врезался в дерево. Водитель и 37-летний пассажир скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на квадроцикле в качестве пассажира ехал 17-летний подросток. Он был госпитализирован с различными травмами, но позже скончался. Прокуратура Республики Татарстан взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту смертельного ДТП с квадроциклом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
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