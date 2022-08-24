В Татарстане квадроцикл врезался в дерево, погибли три человека

Квадроцикл с тремя пассажирами врезался в дерево в Татарстане. Об этом сообщает региональная прокуратура .

«24 августа 2022 года около 00.15 на 6-м километре недалеко от села Шигали квадроцикл под управления 36-летнего мужчины врезался в дерево. Водитель и 37-летний пассажир скончались на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на квадроцикле в качестве пассажира ехал 17-летний подросток. Он был госпитализирован с различными травмами, но позже скончался. Прокуратура Республики Татарстан взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту смертельного ДТП с квадроциклом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.