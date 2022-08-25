В Крыму автобус совершил наезд на людей на автостанции крымского курорта Феодосия, четыре человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

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«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо граждан, которые с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Туле женщина перепутала педали и устроила массовое ДТП.

Инцидент произошел на улице Фрунзе. По данным издания, дорожно-транспортное происшествие спровоцировала женщина, управлявшая машиной Skoda. Сначала Skodа врезалась в Nissan Almera, а потом в Lada-2115, который от удара столкнулся с Nissan X-Trail.

Очевидцы рассказали, что автомобилистка могла перепутать педали и вместо тормоза нажала газ. В аварии никто не пострадал.