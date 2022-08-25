В Крыму автобус совершил наезд на людей на автостанции крымского курорта Феодосия, четыре человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо граждан, которые с различными травмами госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Туле женщина перепутала педали и устроила массовое ДТП.
Инцидент произошел на улице Фрунзе. По данным издания, дорожно-транспортное происшествие спровоцировала женщина, управлявшая машиной Skoda. Сначала Skodа врезалась в Nissan Almera, а потом в Lada-2115, который от удара столкнулся с Nissan X-Trail.
Очевидцы рассказали, что автомобилистка могла перепутать педали и вместо тормоза нажала газ. В аварии никто не пострадал.
До этого водитель попал под колеса своего грузового автомобиля в Саратове. Мужчину с многочисленными травмами отправили в ближайшую больницу.