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19 минут назад

Водитель погиб под колесами собственного автомобиля на МКАД

Вечерняя Москваиещё 2

Водитель грузового автомобиля «Вольво» погиб под колесами собственного автомобиля на 91 километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в четверг, 25 августа.

Водитель погиб под колесами собственного автомобиля на МКАД
Фото: Антон Кардашов / АГН МоскваАнтон Кардашов / АГН Москва

По информации ведомства, водитель грузовика остановился на обочине из-за поломки автомобиля и вышел на проезжую часть.

Водитель иномарки не заметил мотоциклиста и сбил его насмерть

Автомобиль остался без контроля и, судя по всему, не был поставлен на ручной тормоз. В результате большегруз самопроизвольно наехал на мужчину, который находился под автомобилем и производил ремонт.

Шофер скончался от полученных травм, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Таким образом, информация о том, что у развязки с Осташковским шоссе сбили пешехода, не подтвердилась.

ДТП,Volvo,ГИБДД,
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