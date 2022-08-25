Водитель погиб под колесами собственного автомобиля на МКАД

Водитель грузового автомобиля «Вольво» погиб под колесами собственного автомобиля на 91 километре МКАД. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в четверг, 25 августа.

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва Антон Кардашов / АГН Москва

По информации ведомства, водитель грузовика остановился на обочине из-за поломки автомобиля и вышел на проезжую часть.

Автомобиль остался без контроля и, судя по всему, не был поставлен на ручной тормоз. В результате большегруз самопроизвольно наехал на мужчину, который находился под автомобилем и производил ремонт.

Шофер скончался от полученных травм, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».