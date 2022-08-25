В Крыму автобус совершил наезд на людей на автостанции

В Феодосии рейсовый автобус совершил наезд на людей на автостанции. В результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

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Отмечается, что междугородний автобус следовал по маршруту Краснодар-Евпатория. Около 20.00 он подъехал к автостанции и совершил наезд на граждан.

Пострадавшие доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Они получили различные травмы, уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной происшествия стал человеческий фактор, пояснили в МВД Крыма.