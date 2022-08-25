Строительные леса обвалились на машины на ТТК

На улице Гаврикова на съезде с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло обрушение строительных лесов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО" телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В департаменте добавили, что съезд на внутренней стороне с ТТК на улицу Гаврикова перекрыт, водителям следует выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, временно изменены маршруты автобусов 778 и с633.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.