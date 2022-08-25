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2 часа назад

Строительные леса обвалились на машины на ТТК – Дептранс

Москва24иещё 1

На улице Гаврикова на съезде с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло обрушение строительных лесов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Строительные леса обвалились на машины на ТТК
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО" телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В департаменте добавили, что съезд на внутренней стороне с ТТК на улицу Гаврикова перекрыт, водителям следует выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, временно изменены маршруты автобусов 778 и с633.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.

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