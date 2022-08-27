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1 час назад

В ДТП с автобусом на юге Казахстана пострадали 12 иностранных рабочих

ТАССиещё 5

Направлявшийся из Узбекистана в Киргизию автобус попал в субботу в ДТП в Туркестанской области на юге Казахстана, пострадали 12 иностранных рабочих. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В ДТП с автобусом в Казахстане пострадали 12 человек
Фото: Министерство внутренних дел Республики КазахстанМинистерство внутренних дел Республики Казахстан

"На перекрестке возле села Шакпак водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину дороги. В ходе проверки выяснилось, что автобус с иностранными гражданами направлялся из Узбекистана в Кыргызстан", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 12 человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.

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