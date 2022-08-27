В ДТП с автобусом в Казахстане пострадали 12 человек

Направлявшийся из Узбекистана в Киргизию автобус попал в субботу в ДТП в Туркестанской области на юге Казахстана, пострадали 12 иностранных рабочих. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
"На перекрестке возле села Шакпак водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину дороги. В ходе проверки выяснилось, что автобус с иностранными гражданами направлялся из Узбекистана в Кыргызстан", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 12 человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.