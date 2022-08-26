Испортивший картину ученицы Малевича охранник извинился перед Третьяковкой

Бывший охранник Ельцин Центра извинился перед Третьяковкой за то, что испортил картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Васильев направил 5000 рублей в фонд галереи. Во время судебного заседания его адвокат Алексей Бушмаков продемонстрировал судье выписку с вклада мужчины, где лежат 40 тысяч рублей. Юрист пояснил, что подсудимый может заплатить штраф, в связи с чем можно прекратить уголовное преследование.

Ранее Васильев сказал, что его уволили из Ельцин Центра, теперь он не может найти новую работу. Свою вину мужчина полностью признал.

13 января стало известно, что в Ельцин Центре повредили полотно ученицы художника Казимира Малевича. Васильев пририсовал шариковой ручкой глаза на абстрактных лицах двух фигур на полотне. Он объяснил, что сделал это по просьбе подростков.

«Стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — признался мужчина.