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39 минут назад

Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД

Вечерняя Москва

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 78 километра Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 26 августа.

Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются.

Движение на участке затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на Третьем транспортном кольце. В результате столкновения четырех автомобилей пострадала двухлетняя девочка.

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