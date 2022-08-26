Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 78 километра Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 26 августа.

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В настоящий момент обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются.

Движение на участке затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».