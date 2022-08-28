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1 час назад

В Нидерландах грузовик раздавил отдыхавших с барбекю людей

ТК «Звезда»иещё 4

На юге Нидерландов в деревне Ньив-Бейерланд грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе. В результате аварии погибли три человека, еще несколько получили ранения.

В Нидерландах грузовик раздавил отдыхавших с барбекю людей
Фото: MauLaparliere, TwitterMauLaparliere, Twitter

Водитель грузовика уже задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация. В данный момент неизвестно что стало причиной происшествия.

Напомним, неделю назад в Ульяновской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двумя грузовиками. В результате аварии погибли 14 граждан Киргизии и двое россиян.

Причиной трагедии стало то, что водитель фуры вовремя не смог затормозить. По факту происшествия было заведено уголовное дело.

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