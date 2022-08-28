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2 часа назад

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами

Елена Прошина

В Иркутской области произошло опрокидывание рейсового автобуса, который перевозил 40 пассажиров, сообщает Иркутская областная прокуратура.

В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В результате происшествия семь человек получили травмы, среди них один несовершеннолетний. Golden Dragon выполнял рейс Усть-Кут — Иркутск, когда рядом с поселком Кутулик съехал с дороги и опрокинулся.

По предварительным данным, водитель не увидел знаков, предупреждающих о проведении дорожных работ. В результате 17-летний подросток и еще шесть человек обратились за помощью к медикам.

58-летний пассажир госпитализирован, остальные получили легкие травмы, они уже выписаны.

ДТП,Генпрокуратура РФ,
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