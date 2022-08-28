В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами

Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В результате происшествия семь человек получили травмы, среди них один несовершеннолетний. Golden Dragon выполнял рейс Усть-Кут — Иркутск, когда рядом с поселком Кутулик съехал с дороги и опрокинулся.