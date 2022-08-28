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32 минуты назад

Туристический автобус перевернулся в Турции

Майк Габриелян

Туристический автобус перевернулся в Турции. Один человек погиб, 46 человек получили ранения. Об инциденте сообщает NTV.

По предварительным данным, авария произошла в районе Инегель в Бурсе. Туристический автобус съехал с дороги и упал в овраг.

В район были направлены бригады медиков, спасателей и полиции.

По предварительным данным, в результате аварии погиб 1 человек, 46 получили ранения. Пока неизвестно, были ли в автобусе российские туристы.

Как уточняет Haberler, вария произошла около 08:30. Туристический автобус с номерным знаком 43 ACT 702 потерял управление из-за неисправности тормозной системы. https://www.haberler.com/3-sayfa/bursa-gundem-bursa-da-tur-otobusu-devrildi-15218700-haberi/

Автобус протащило 20 метров, затем он врезался в дерево и остановился.

Появились первые фото с места аварии.

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