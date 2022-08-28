Массовое ДТП с грузовиком произошло на МКАД

В Москве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Данных о пострадавших нет. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.

Отмечается, что ДТП произошло на внутренней стороне 105-го километра МКАД, недалеко от съезда на Щелковское шоссе.

В результате инцидента легковые машины получили повреждения, грузовой автомобиль врезался в разделительное ограждение.