Массовое ДТП с грузовиком произошло на МКАД

В Москве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Данных о пострадавших нет. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.
Отмечается, что ДТП произошло на внутренней стороне 105-го километра МКАД, недалеко от съезда на Щелковское шоссе.
В результате инцидента легковые машины получили повреждения, грузовой автомобиль врезался в разделительное ограждение.
По данным редакции, в настоящее время затруднено движение по МКАД. В сторону развязки с шоссе Энтузиастов оно возможно по трем полосам из пяти, в направлении развязки с Щелковским - только по двум.