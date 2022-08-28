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1 час назад

Массовое ДТП с грузовиком произошло на МКАД

Илья Родин

В Москве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Данных о пострадавших нет. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.

Отмечается, что ДТП произошло на внутренней стороне 105-го километра МКАД, недалеко от съезда на Щелковское шоссе.

В результате инцидента легковые машины получили повреждения, грузовой автомобиль врезался в разделительное ограждение.

По данным редакции, в настоящее время затруднено движение по МКАД. В сторону развязки с шоссе Энтузиастов оно возможно по трем полосам из пяти, в направлении развязки с Щелковским - только по двум.

ДТП,Видео,
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