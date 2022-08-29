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2 часа назад

Смертельное ДТП произошло на Братиславской улице в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

На Братиславской улице в Москве произошел трагический дорожный инцидент, в результате которого один человек погиб и три пострадали, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

Смертельное ДТП произошло в Москве
Фото: ТАССТАСС

Известно, что ДТП случилось по адресу: Братиславская улица, 6. В инциденте принял участие один автомобиль, погибшие и пострадавшие — водитель и пассажиры вышеуказанного транспортного средства.

Вечером в воскресенье, 28 августа, на перекрестке Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Уточняется, что за рулем автомобиля Hyundai находилась девушка. По предварительным данным, она наехала на мужчину, управлявшего мотоциклом.

Также 28 августа на 50-м километре МКАД в районе проспекта Генерала Дорохова столкнулись четыре машины. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.

ДТП,Hyundai,
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