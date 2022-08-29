Трагедия произошла на трассе в Ордынском районе – в ДТП попал свадебный автомобиль. Жениха выбросило из авто через стекло, он находится в тяжелом состоянии.

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Недалеко от Ордынки произошло серьёзное ДТП днем 26 августа. На 77 км трассы столкнулись два легковых авто. В одном из них ехали молодожены и их гости.

«На заднем сидении жених с невестой сидели. Мы проезжали, когда парень лежал на боку. А невеста в свадебном платье, стояла в крови рядом»,

«Я эту аварию видел, на переднем сидении в чёрной машине сидела невеста, а жених лежал возле машины, весь народ был нарядно одет, - рассказывают очевидцы.