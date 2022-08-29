Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Софийской овощебазы в Снкт-Петербурге. Видео аварии разместил паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцмальной сети «ВКонтакте». Все погибшие — рабочие, граждане Таджикистана.

ДТП произошло вечером 28 августа. По территории овощебазы двигались несколько автомобилей, но два из них ехали обгоняя друг-друга. В какой-то момент водитель седана Chevrolet Lanos обогнал своего оппонента слева. Однако машину занесло и она врезалась в припаркованную фуру.

Рабочие, собравшиеся вокруг врезавшегося автомобиля, смогли вытащить водителя легковушки и двоих пассажиров. Однако они скончались в момент ДТП.