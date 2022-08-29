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37 минут назад

В Санкт-Петербурге мигранты устроили гонки на авто и въехали в фуру, погибли три человека

Газета.Ru

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Софийской овощебазы в Снкт-Петербурге. Видео аварии разместил паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцмальной сети «ВКонтакте». Все погибшие — рабочие, граждане Таджикистана.

ДТП произошло вечером 28 августа. По территории овощебазы двигались несколько автомобилей, но два из них ехали обгоняя друг-друга. В какой-то момент водитель седана Chevrolet Lanos обогнал своего оппонента слева. Однако машину занесло и она врезалась в припаркованную фуру.

Рабочие, собравшиеся вокруг врезавшегося автомобиля, смогли вытащить водителя легковушки и двоих пассажиров. Однако они скончались в момент ДТП.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 21-летняя девушка, которая только окончила автошколу и еще не успела получить водительские права, выехала на встречную полосу и едва не столкнулась лоб в лоб с патрульным автомобилем ДПС.

ДТП,Видео,Chevrolet Lanos,Chevrolet,ГИБДД,
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