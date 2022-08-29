Две женщины погибли в ДТП с художником Карнабедой

Заслуженный художник России Николай Карнабеда пострадал в смертельном ДТП в Амурской области. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру, автомобиль «Лада», которым управлял художник, вылетел в кювет и перевернулся, в результате чего погибли две женщины-пассажирки.

Фото: apootcx.ru apootcx.ru

ДТП произошло 29 августа в Ивановском районе.

«В результате ДТП двое женщин-пассажиров 1944 и 1924 годов рождения погибли. Водитель 1948 года рождения госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Установлена личность водителя автомобиля — член Союза российских писателей и Союза художников России, скульптор, художник, поэт, прозаик Николай Карнабеда», — рассказали в прокуратуре.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Николай Карнабеда родился в Белогорске Амурской области в 1948 году. Карнабеда — художественный руководитель студии им. Верещагина при УМВД по Амурской области, лауреат премии Амурского комсомола за серию портретов строителей БАМа (1979), лауреат премии Амурской администрации в области литературы и искусства за создание памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Благовещенске (1995), кавалер нагрудного знака «За заслуги в культуре».