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1 час назад

Две женщины погибли в ДТП с художником Карнабедой

Газета.Ruиещё 3

Заслуженный художник России Николай Карнабеда пострадал в смертельном ДТП в Амурской области. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру, автомобиль «Лада», которым управлял художник, вылетел в кювет и перевернулся, в результате чего погибли две женщины-пассажирки.

Две женщины погибли в ДТП с художником Карнабедой
Фото: apootcx.ruapootcx.ru

ДТП произошло 29 августа в Ивановском районе.

«В результате ДТП двое женщин-пассажиров 1944 и 1924 годов рождения погибли. Водитель 1948 года рождения госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Установлена личность водителя автомобиля — член Союза российских писателей и Союза художников России, скульптор, художник, поэт, прозаик Николай Карнабеда», — рассказали в прокуратуре.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Николай Карнабеда родился в Белогорске Амурской области в 1948 году. Карнабеда — художественный руководитель студии им. Верещагина при УМВД по Амурской области, лауреат премии Амурского комсомола за серию портретов строителей БАМа (1979), лауреат премии Амурской администрации в области литературы и искусства за создание памятника Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Благовещенске (1995), кавалер нагрудного знака «За заслуги в культуре».

В Амурской области стоят памятники известным гражданам работы Карнабеды, в частности, маршалу К.К. Рокоссовскому, графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому, Святителю Иннокентию Вениаминову, герою России А. Ворошилову, погибшим в Великой Отечественной войне и др.

ДТП,Lada,Генпрокуратура РФ,
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