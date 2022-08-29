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1 час назад

Водитель Jaguar сбил женщину с ребенком в Москве и пытался скрыться

Илья Родин

В Москве на Новороссийской улице водитель Jaguar сбил женщину с 9-летним ребенком на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места происшествия. Об этом пишет РЕН ТВ.

Водитель Jaguar сбил женщину с ребенком в Москве и пытался скрыться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, очевидцы ДТП обступили машину и не дали скрыться виновнику аварии.

Пострадавшего школьника направили в центр детской хирургии. Данных о состоянии здоровья ребенка и его матери в настоящее время нет.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус сбил четырех человек на автостанции в Феодосии.

ДТП,Jaguar,
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