Водитель Jaguar сбил женщину с ребенком в Москве и пытался скрыться

В Москве на Новороссийской улице водитель Jaguar сбил женщину с 9-летним ребенком на пешеходном переходе. Он попытался скрыться с места происшествия. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным телеканала, очевидцы ДТП обступили машину и не дали скрыться виновнику аварии.

Пострадавшего школьника направили в центр детской хирургии. Данных о состоянии здоровья ребенка и его матери в настоящее время нет.

Обстоятельства инцидента выясняются.