В Дагестане в результате ДТП погибли пять человек

В результате столкновения нескольких автомобилей на федеральной трассе Астрахань – Махачкала пять человек погибли, сообщил источник в Минздраве Дагестана.

«К сожалению, пять человек погибли сегодня в автоаварии [на дороге] Астрахань – Махачкала, в районе населенного пункта Кочубей», – приводит его слова ТАСС .

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полиции.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что «Газель», которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе, погибли семь человек, пятеро в больнице.