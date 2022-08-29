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3 минуты назад

В крупном ДТП в Дагестане погибло несколько человек

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В результате столкновения нескольких автомобилей на федеральной трассе Астрахань – Махачкала пять человек погибли, сообщил источник в Минздраве Дагестана.

В Дагестане в результате ДТП погибли пять человек
Фото: CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

«К сожалению, пять человек погибли сегодня в автоаварии [на дороге] Астрахань – Махачкала, в районе населенного пункта Кочубей», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полиции.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что «Газель», которая везла гостей на свадьбу, попала в ДТП с грузовиком в Ногайском районе, погибли семь человек, пятеро в больнице.

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