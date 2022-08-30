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1 час назад

Топ-менеджер компании "Вымпелком" попал в массовое ДТП в Подмосковье

Газета.Ruиещё 4

Исполнительный вице-президент компании «Вымпелком» Валерий Шоржин стал участником массовой автомобильной аварии в Подмосковье. Об этом сообщает mk.ru.

Топ-менеджер "Вымпелкома" стал участником смертельного ДТП
Фото: DepositphotosDepositphotos

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 103-м километре трассы Дмитров-Дубна, в Талдомском городском округе. На дороге столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero, JAC, BMW X3, Renault Kangoo и грузовик «Газель». В аварии погибла 58-летняя жительница Дубны, управлявшая JAC. Остальные водители, в том числе Валерий Шоржин, ехавший в BMW, получили травмы и были доставлены больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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