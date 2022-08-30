Топ-менеджер "Вымпелкома" стал участником смертельного ДТП

Исполнительный вице-президент компании «Вымпелком» Валерий Шоржин стал участником массовой автомобильной аварии в Подмосковье. Об этом сообщает mk.ru.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 103-м километре трассы Дмитров-Дубна, в Талдомском городском округе. На дороге столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero, JAC, BMW X3, Renault Kangoo и грузовик «Газель». В аварии погибла 58-летняя жительница Дубны, управлявшая JAC. Остальные водители, в том числе Валерий Шоржин, ехавший в BMW, получили травмы и были доставлены больницу.