В Тольятти загорелись два автовоза с новыми Lada

В Тольятти загорелись два грузовика с новыми автомобилями Lada, сообщает портал 110Кm со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.
Сигнал о возгорании в Автозаводском районе города поступил 30 августа в 6:09 утра, два автовоза загорелись на стоянке на улице Транспортная. В тушении было задействовано 9 единиц техники и 37 человек, с огнем удалось справиться примерно за полчаса.
В каждом автовозе находилось по восемь новых автомобилей Lada. Как рассказали спасатели, помимо грузовиков сгорели шесть машин Lada Granta, а два внедорожника Niva получили механические повреждения.
Отмечается, что люди при пожаре не пострадали. Причина возгорания неизвестна — ее устанавливают следователи.