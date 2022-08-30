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1 час назад

В Тольятти загорелись два автовоза с новыми Lada

Газета.Ru

В Тольятти загорелись два грузовика с новыми автомобилями Lada, сообщает портал 110Кm со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.

В Тольятти загорелись два автовоза с новыми Lada
Фото: ДТП Самара | Тольятти/VKДТП Самара | Тольятти/VK

Сигнал о возгорании в Автозаводском районе города поступил 30 августа в 6:09 утра, два автовоза загорелись на стоянке на улице Транспортная. В тушении было задействовано 9 единиц техники и 37 человек, с огнем удалось справиться примерно за полчаса.

В каждом автовозе находилось по восемь новых автомобилей Lada. Как рассказали спасатели, помимо грузовиков сгорели шесть машин Lada Granta, а два внедорожника Niva получили механические повреждения.

Отмечается, что люди при пожаре не пострадали. Причина возгорания неизвестна — ее устанавливают следователи.

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