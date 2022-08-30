Российский бизнесмен пострадал в смертельном ДТП на трассе в Подмосковье

В крупном ДТП с пятью автомобилями в Подмосковье пострадал исполнительный вице-президент компании «Вымпелком» Валерий Шоржин. Об этом во вторник, 30 августа, пишет «МК».

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Автокатастрофа произошла вечером 29 августа на 103-м километре трассы Дмитров — Дубна в Талдомском городском округе. Столкнулись Mitsubishi Pajero, JAC, BMW Х3, Renault Kangoo и грузовая «Газель».

Кроме российского бизнесмена, в ДТП ранения получили еще три человека. Один участник аварии погиб.