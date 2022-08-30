Бригада «скорой» погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Три человека погибли при столкновении машины скорой помощи и бензовоза под Ярославлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Евраев, в аварии погибла бригада медиков, которая ехала на вызов к пациенту. После ДТП по дороге разлилось топливо, в результате чего загорелся автомобиль скорой и соседние дома.

Из-за ЧП на участке дороги Р-132 «Золотое кольцо» ограничено движение, автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для проезда.