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41 минуту назад

Бригада «скорой» погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Никита Бородкин

Три человека погибли при столкновении машины скорой помощи и бензовоза под Ярославлем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Евраев, в аварии погибла бригада медиков, которая ехала на вызов к пациенту. После ДТП по дороге разлилось топливо, в результате чего загорелся автомобиль скорой и соседние дома.

Из-за ЧП на участке дороги Р-132 «Золотое кольцо» ограничено движение, автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для проезда.

Напомним, что 29 августа в Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе легковой автомобиль Chevrolet врезался в фуру. В результате происшествия погибли три человека, еще двоих пострадавших госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Очевидцы произошедшего самостоятельно достали пассажиров иномарки.

ДТП,Видео,Chevrolet,Михаил Евраев,
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