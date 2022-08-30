Конфликт на МКАДе продолжился стрельбой

Во время движения по МКАД между двумя водителями возник конфликт, который продолжился стрельбой, сообщает «МВД Медиа».
Один из автомобилистов выстрелил в боковое стекло переднего пассажирского сиденья машины оппонента. ГИБДД остановила автомобиль с предполагаемым нападавшим, им оказался 48-летний житель Москвы.
«При осмотре его транспортного средства в салоне были обнаружены металлические шарообразные пули и один баллон сжатого углекислого газа от пневматического пистолета. Само оружие не найдено», — рассказали в полиции.
ОМВД России по району Бибирево возбудило уголовное дело о хулиганстве, водителя отпустили под подписку о невыезде.