Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Конфликт между водителями на МКАД продолжился стрельбой

Газета.Ru

Во время движения по МКАД между двумя водителями возник конфликт, который продолжился стрельбой, сообщает «МВД Медиа».

Конфликт на МКАДе продолжился стрельбой
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Один из автомобилистов выстрелил в боковое стекло переднего пассажирского сиденья машины оппонента. ГИБДД остановила автомобиль с предполагаемым нападавшим, им оказался 48-летний житель Москвы.

«При осмотре его транспортного средства в салоне были обнаружены металлические шарообразные пули и один баллон сжатого углекислого газа от пневматического пистолета. Само оружие не найдено», — рассказали в полиции.

ОМВД России по району Бибирево возбудило уголовное дело о хулиганстве, водителя отпустили под подписку о невыезде.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители