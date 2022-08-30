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2 часа назад

Водитель Toyota на полной скорости сбил трех человек на пешеходном переходе в Соликамске

Газета.Ru

В Пермском крае автомобиль Toyota сбил трех пешеходов, один из них погиб. Запись ДТП опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 29 августа в Соликамске на пешеходном переходе. Сообщается, что водитель скрылся с места аварии и бросил машину недалеко от места ДТП, в городе объявлен план «Перехват». В результате ДТП 47-летняя женщина погибла на месте, 22-летняя девушка и мужчина в тяжелыми травмами госпитализированы.

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Со слов очевидицы, трое пешеходов — это члены одной семьи пишет 59.RU. При этом дорогу переходили четверо — родители с дочерью и ее молодой человек. Последний хромал, поэтому оказался позади остальных во время ДТП, говорит она.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области бензовоз столкнулся со скорой помощью, погибла бригада медиков.

ДТП,Видео,Toyota,
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