В Пермском крае автомобиль Toyota сбил трех пешеходов, один из них погиб. Запись ДТП опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером 29 августа в Соликамске на пешеходном переходе. Сообщается, что водитель скрылся с места аварии и бросил машину недалеко от места ДТП, в городе объявлен план «Перехват». В результате ДТП 47-летняя женщина погибла на месте, 22-летняя девушка и мужчина в тяжелыми травмами госпитализированы.

Со слов очевидицы, трое пешеходов — это члены одной семьи пишет 59.RU. При этом дорогу переходили четверо — родители с дочерью и ее молодой человек. Последний хромал, поэтому оказался позади остальных во время ДТП, говорит она.