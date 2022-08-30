Массовая авария произошла на юге Москвы

Семь автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

«На Каширском шоссе в районе вл. 63 к. 1 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

По данным канала, движение в сторону центра города в районе аварии затруднено. Перекрыты левая и средняя полосы. Судя по фото, в ДТП попали несколько легковушек, грузовик и автомобиль такси.