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1 час назад

Массовая авария произошла на юге Москвы

Газета.Ru

Семь автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

Массовая авария произошла на юге Москвы
Фото: Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно»

«На Каширском шоссе в районе вл. 63 к. 1 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

По данным канала, движение в сторону центра города в районе аварии затруднено. Перекрыты левая и средняя полосы. Судя по фото, в ДТП попали несколько легковушек, грузовик и автомобиль такси.

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