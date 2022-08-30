В Москве столкнулись Ferrari и Lexus

В Москве произошла авария между спорткаром фирмы Ferrari и джипом Lexus. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авария произошла на перекрёстке недалеко от дома № 27 по Симферопольскому бульвару в Москве. Водитель джипа не заметил Ferrari и попытался развернуться, а спорткар не успел затормозить и врезался ему в правое крыло.

В результате ДТП никто не пострадал, кроме разве что роскошного итальянского спорткара за 34,8 млн рублей – появилась информация, что попавшая в ДТП Ferrari уже не подлежит восстановлению.

Позже стало известно, что водитель Ferrari имеет целых 70 штрафов за превышение скорости.