Дорожный конфликт перерос в массовую драку в Волгоградской области

В Калачевском районе Волгоградской области дорожный конфликт перерос в драку с участием 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе проведения проверки установлено, что 28 августа в поселке Мариновка между группой мужчин в количестве около 15 человек произошла драка из-за конфликта, возникшего ранее из-за спорной ситуации на дороге», – сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД России .

Отмечается, что после драки четыре человека обратились за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностированы им травмы, среди которых были причиненные травматическим оружием. Состояние пострадавших стабильное, никто из них не был госпитализирован.