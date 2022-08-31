Дорожный конфликт перерос в массовую драку в Волгоградской области

В Калачевском районе Волгоградской области дорожный конфликт перерос в драку с участием 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«В ходе проведения проверки установлено, что 28 августа в поселке Мариновка между группой мужчин в количестве около 15 человек произошла драка из-за конфликта, возникшего ранее из-за спорной ситуации на дороге», – сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД России.
Отмечается, что после драки четыре человека обратились за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностированы им травмы, среди которых были причиненные травматическим оружием. Состояние пострадавших стабильное, никто из них не был госпитализирован.
По факту драки начато расследование, устанавливаются личности всех участников конфликта.
Ранее около десяти пьяных мужчин устроили драку в Басманном районе в центре Москвы.