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6 минут назад

Дорожный конфликт перерос в массовую драку в Волгоградской области

Елена Прошина

В Калачевском районе Волгоградской области дорожный конфликт перерос в драку с участием 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Дорожный конфликт перерос в массовую драку в Волгоградской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе проведения проверки установлено, что 28 августа в поселке Мариновка между группой мужчин в количестве около 15 человек произошла драка из-за конфликта, возникшего ранее из-за спорной ситуации на дороге», – сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД России.

Отмечается, что после драки четыре человека обратились за медицинской помощью в больницу. Врачи диагностированы им травмы, среди которых были причиненные травматическим оружием. Состояние пострадавших стабильное, никто из них не был госпитализирован.

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По факту драки начато расследование, устанавливаются личности всех участников конфликта.

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ДТП,Lexus,МВД России,ГИБДД,
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