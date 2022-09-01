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3 часа назад

Президент Токаев предложил ввести в Казахстане налог на роскошь

Газета.Ruиещё 3

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести в стране налог на роскошь, не затрагивающий средний класс. Об этом он сообщил в своем послании народу, передает ТАСС. Как заявил Токаев, для развития "цивилизованной торговли" в Казахстане предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. "В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь", — сказал казахстанский президент. Его планируют взимать при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств. Налог на роскошь не затронет средний класс, подчеркнул он. Президент также провозгласил новый экономический курс в стране с отходом от чрезмерного вмешательства государства. Он назвал базовой целью экономической политики Казахстана качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан и добавил, что приоритетами нового экономического курса станут стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода. Ранее президент Токаев заявил, что власти Казахстана всегда будут твердо стоять на защите принципов ядерной безопасности.

Президент Токаев предложил ввести в Казахстане налог на роскошь
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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