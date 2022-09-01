Мусоровоз сбил двух детей в Подмосковье

В Истре мусоровоз насмерть задавил трехлетнюю девочку и покалечил ее сестру. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел, когда мать с детьми переходила дорогу в неположенном месте.

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Как рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области, в 8:45 у одного из домов по улице Ленина водитель автомобиля «Маз» при съезде со второстепенной дороги на главную наехал на двух несовершеннолетних детей.

Выжившая пятилетняя девочка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте работают следователи, ведутся допросы свидетелей.