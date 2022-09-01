Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
3 часа назад

Мусоровоз сбил двух детей в Подмосковье

Никита Бородкин

В Истре мусоровоз насмерть задавил трехлетнюю девочку и покалечил ее сестру. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел, когда мать с детьми переходила дорогу в неположенном месте.

Мусоровоз сбил двух детей в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали в пресс-службе ГУМВД по Московской области, в 8:45 у одного из домов по улице Ленина водитель автомобиля «Маз» при съезде со второстепенной дороги на главную наехал на двух несовершеннолетних детей.

Выжившая пятилетняя девочка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. На месте работают следователи, ведутся допросы свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование проводится под контролем городской прокуратуры,

ДТП,Генпрокуратура РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители