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2 часа назад

Автобус загорелся после столкновения с грузовиком в новой Москве

Никита Бородкин

Рейсовый автобус загорелся после столкновения грузовиком на 45-м километре Калужского шоссе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

По предварительной информации, люди успели эвакуироваться из транспортного средства до начала пожара. На данный момент спасатели уже потушили огонь. По информации Telegram-канала «112», в инциденте могли пострадать три человека. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 30 августа на трассе под Ярославлем при столкновении бензовоза, машины скорой помощи и легкового автомобиля погибли четыре человека. После аварии из грузовика разлилось топливо, которое загорелось.

Как рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Евраев, в аварии погибла бригада медиков, которая ехала на вызов к пациенту. Позднее стало известно о смерти водителя бензовоза.

ДТП,Видео,Михаил Евраев,
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