В Самарской области в ДТП погибли два человека

На автодороге в Кинельском районе Самарской области вечером в четверг столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

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ДТП произошло около 21:00 (20:00 мск) на 49-м км автодороги Самара-Бугуруслан. Столкнулись три транспортных средства: грузовой и два легковых автомобиля, в том числе Datsun и Toyota Land Cruiser.

"Предварительно, водитель и пассажир Toyota Land Cruiser - мужчина и женщина - погибли", - отметили в ведомстве.