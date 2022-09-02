Трактор переехал младенца во Франции

Во Франции во время сбора винограда трактор переехал четырехмесячного ребенка, младенец погиб, сообщают СМИ.

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Трагедия произошла на винограднике в окрестностях коммуны Бетон на северо-востоке страны. Колыбель лежала в тени тракторного колеса. Водитель был задержан, но после допроса его отпустили без предъявления обвинений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Est Eclair и Agence France-Presse.

Как рассказал прокурор департамента Омбелин Маюзье, водитель сообщил, что «сделал пробное движение, перед тем как запустить трактор».

«На данный момент мы отдаем предпочтение версии совершенно случайного инцидента», – сказал Маюзье.