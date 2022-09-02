Момент наезда скорой помощи на школьницу в Москве попал на видео

Водитель скорой помощи сбил десятилетнюю школьницу на пешеходном переходе в Москве, сообщает «Московский комсомолец». Момент аварии попал на видео регистратора автомобиля, находившегося на противоположной стороне дороги. Видеофрагмент опубликовали в сообществе столичных ЧП в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел вчера, 1 сентября. На видеозаписи видно, как школьница перебегала пешеходный переход с подругами. В этот момент девочку сбила машина скорой помощи, мчавшаяся по дороге на высокой скорости. От удара девочка отлетела на несколько метров. Ее подруги не пострадали.

После инцидента школьницу госпитализировали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу с травмами.

Ранее стало известно, что водитель мусоровоза утром 1 сентября сбил девочек 2017 и 2019 годов рождения в Истре. ЧП произошло около 08:40 мск на улице Ленина. Одна из девочек скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями. Сотрудник больницы рассказал, что вторая девочка тоже погибла.