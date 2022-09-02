Названы регионы — лидеры России по числу «тотальных» ДТП

Больше всего ДТП, после которых нет смысла восстанавливать транспортные средства, с начала текущего года зафиксировали на территории Москвы и СПб.

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По заявлению аналитиков, в ряде регионов количество «тотальных» аварий увеличилось одновременно в несколько раз. Эксперты отмечают, что больше всего таких ДТП случилось в обеих российских столицах. Ещё в этот список вошли Тюменская и Архангельская обл., а также республика Татарстан.

Например, на территории Москвы количество «тотальных» аварий остаётся на сегодняшний день относительно стабильным. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось с 37,88 до 38,65% от общего количества ДТП.

Но в Архангельской обл. число таких аварий утроилось с 1,57 до 4,59 процентов. В Тюменской обл. это значение повысилось с 2,94 до 7,7%. В ряде регионов отмечается уменьшение количества самых серьёзных аварий. Речь, к примеру, идёт о Воронежской, Свердловской и Ростовской обл.

По заявлению аналитиков, лидерство обеих российских столиц по количеству «тотальных» ДТП связано с самым высоким трафиком на территории Российской Федерации. Одной из основных причин повышения числа данных аварий в прочих регионах называется повышение расценок на автозапчасти.

Эксперты отмечают, что увеличение ценников на автомобильные запчасти безусловно сказывается на повышении расходов в вопросе восстановительного ремонта, он иногда становится экономически невыгодным и является причиной повышения "тотальных" аварий.