Названы регионы — лидеры России по числу «тотальных» ДТП

Больше всего ДТП, после которых нет смысла восстанавливать транспортные средства, с начала текущего года зафиксировали на территории Москвы и СПб.
По заявлению аналитиков, в ряде регионов количество «тотальных» аварий увеличилось одновременно в несколько раз. Эксперты отмечают, что больше всего таких ДТП случилось в обеих российских столицах. Ещё в этот список вошли Тюменская и Архангельская обл., а также республика Татарстан.
Например, на территории Москвы количество «тотальных» аварий остаётся на сегодняшний день относительно стабильным. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось с 37,88 до 38,65% от общего количества ДТП.
Но в Архангельской обл. число таких аварий утроилось с 1,57 до 4,59 процентов. В Тюменской обл. это значение повысилось с 2,94 до 7,7%. В ряде регионов отмечается уменьшение количества самых серьёзных аварий. Речь, к примеру, идёт о Воронежской, Свердловской и Ростовской обл.
По заявлению аналитиков, лидерство обеих российских столиц по количеству «тотальных» ДТП связано с самым высоким трафиком на территории Российской Федерации. Одной из основных причин повышения числа данных аварий в прочих регионах называется повышение расценок на автозапчасти.
Эксперты отмечают, что увеличение ценников на автомобильные запчасти безусловно сказывается на повышении расходов в вопросе восстановительного ремонта, он иногда становится экономически невыгодным и является причиной повышения "тотальных" аварий.
В завершении стоит отметить, что раньше страховщики анонсировали модели, которые чаще прочих признают «погибшими» после аварий. В 1-ой половине текущего года лидерами рейтинга транспортных средств, ремонт которых считают невыгодным, являются Renault Logan, Hyundai Solaris, а также Volkswagen Polo. Это связано также с повышением ценников автозапчастей.