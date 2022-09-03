Массовая авария на МКАД: столкнулись пять авто

«На внутренней стороне 35-го км МКАД (после развязки с улицей Поляны) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», - сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

В настоящее время движение в сторону развязки с Калужским шоссе идет по трем полосам из пяти.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о том, что пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тарумовском районе Дагестана.