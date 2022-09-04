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6 часов назад

«Просто жесть». Ужасное ДТП произошло на трассе в Приморье

Primpressиещё 1

В местных социальных сетях появилось ужасающее видео жесткого ДТП, произошедшего в Приморье в ночь на 4 сентября. Авария попала на камеры очевидцев, сообщает PRIMPRESS.

«Просто жесть»: Ужасное ДТП произошло на трассе в Приморье
Фото: ТАССТАСС

На кадрах, снятых из проезжающего мимо авто, видно искореженный автомобиль, буквально размазанный по дороге. Сложно определить марку и модель машины, предположительно это Toyota Prius. По словам автора видео, ДТП произошло на автодороге Фокино – Большой Камень в сторону Большого Камня.

По комментариям автора известно, что чуть дальше по дороге в кювете лежит перевернутый грузовик. А на противоположной стороне дороги стоит третий автомобиль, пострадавший в ДТП.

Подробности ДТП уточняются, информации о жертвах аварии нет.

ДТП,Toyota Prius,Toyota,
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