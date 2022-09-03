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53 минуты назад

«Заколдованное место»: на МКАД столкнулись семь автомобилей

Майк Габриелян

На МКАД обнаружили «заколдованное место», где в ДТП попали семь автомобилей. Все аварии произошли в субботу, 3 сентября на участке 35-37 километр. Об этом сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

«Заколдованное место»: на МКАД столкнулись семь автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На внутренней стороне 35-го км МКАД (после развязки с улицей Поляны) произошло ДТП с участием 5 автомобилей.

На донской трассе в ДТП погибли два человека

Рядом, на внешней стороне 37-го км МКАД (после съезда на улицу Павла Фитина) произошло еще одно ДТП. Ехавший автомобиль врезался в стоявший на проезжей части.

На месте работают оперативные службы города. Часть полос пришлось перекрыть. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Кемерово произошло серьезное ДТП, после которого легковой автомобиль превратился в бесформенную массу.

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