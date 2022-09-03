В Москве таксист сбил курьера на моноколесе

На юго-западе Москвы автомобиль такси сбил сотрудника службы доставки, который проезжал перекресток на моноколесе. Об этом сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". ДТП произошло на Профсоюзной улице в районе дома 102. На видеозаписи видно, как мужчина-доставщик с зеленым рюкзаком выезжает на перекресток впереди потока автомобилей, начавших движение. В этот момент его сбивает автомобиль Skoda с символикой такси, который завершал проезд перекрестка на высокой скорости. По данным московской прокуратуры, 34-летний курьер погиб на месте. Таксист проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Омской области при столкновении ВАЗ-21099 и УАЗа пострадали три малолетние девочки.