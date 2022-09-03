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2 часа назад

Таксист насмерть сбил курьера в Москве

Майк Габриелян

В Москве таксист, пересекавший перекресток на красный сигнал светофора, насмерть сбил мужчину, ехавшего на моноколесе. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Инцидент произошел на улице Профсоюзной.

Опубликованное видео доказывает, что таксист пересекал перекресток на запрещающий сигнал. При этом все соседние автомобили уже остановились, а такси едва не столкнулось с другим автомобилем, начавшим движение на зеленый.

На кадрах видно, что от удара мужчина на моноколесе отлетел на несколько метров. В прокуратуре заявили, что пострадавший мужчина скончался на месте. Ему было 34 года.

Ранее жительница столицы упала с моноколеса во время катания по улицам и скончалась от травм.

ДТП,Видео,
3
2 часа назад

Таксист насмерть сбил курьера в Москве

Майк Габриелян

В Москве таксист, пересекавший перекресток на красный сигнал светофора, насмерть сбил мужчину, ехавшего на моноколесе. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Инцидент произошел на улице Профсоюзной.

Опубликованное видео доказывает, что таксист пересекал перекресток на запрещающий сигнал. При этом все соседние автомобили уже остановились, а такси едва не столкнулось с другим автомобилем, начавшим движение на зеленый.

На кадрах видно, что от удара мужчина на моноколесе отлетел на несколько метров. В прокуратуре заявили, что пострадавший мужчина скончался на месте. Ему было 34 года.

Ранее жительница столицы упала с моноколеса во время катания по улицам и скончалась от травм.

ДТП,Видео,
3
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