Российский рэпер разбился в страшном ДТП

В Уфе в страшной аварии погиб 25-летний рэпер из Верхних Татышлов XALID.
Как сообщает РЕН ТВ, Халид Хайбуллин погиб, столкнувшись с Ford Focus на проспекте Октября. От полученных травм рэпер скончался на месте. Водитель другого транспортного средства в аварии не пострадал.
На обложке своего последнего альбома "Шлем на балаклаве", который вышел незадолго до смерти музыканта, XALID позирует у мотоцикла. В тексте одной из песен релиза содержатся следующие слова: "Для нас не проблема разогнаться до двухсот. Главное — самим не стать одними из "двухсот".
Ранее "СП" писала, что уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который жестоко избил жителя Москвы, а затем переехал его на автомобиле. В результате пострадавший получил травмы руки и ноги.