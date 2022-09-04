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2 часа назад

Российский рэпер разбился в страшном ДТП

Свободная прессаиещё 1

В Уфе в страшной аварии погиб 25-летний рэпер из Верхних Татышлов XALID.

Российский рэпер разбился в страшном ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, Халид Хайбуллин погиб, столкнувшись с Ford Focus на проспекте Октября. От полученных травм рэпер скончался на месте. Водитель другого транспортного средства в аварии не пострадал.

На обложке своего последнего альбома "Шлем на балаклаве", который вышел незадолго до смерти музыканта, XALID позирует у мотоцикла. В тексте одной из песен релиза содержатся следующие слова: "Для нас не проблема разогнаться до двухсот. Главное — самим не стать одними из "двухсот".

Ранее "СП" писала, что уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который жестоко избил жителя Москвы, а затем переехал его на автомобиле. В результате пострадавший получил травмы руки и ноги.

ДТП,Ford Focus,
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