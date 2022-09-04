Автомобиль с двумя погибшими нашли в реке в Подмосковье

Машину с телами двоих человек вытащили из Клишевской поймы, которая находится в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает паблик «Раменское онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что в машине находился инструктор по лечебной физической культуре сосудистого отделения Раменской ЦРБ Кирилл Степанов и его подруга. Молодые люди пропали месяц назад. В последний раз их видели 6 августа в магазине «Дикси», который находится перед въездом в деревню Клишеву.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением на повороте и автомобиль съехал в воду.
Ранее сообщалось, что в Омской области трое детей пострадали в ДТП с УАЗом.