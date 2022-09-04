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1 час назад

Автомобиль с двумя погибшими нашли в реке в Подмосковье

Газета.Ru

Машину с телами двоих человек вытащили из Клишевской поймы, которая находится в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает паблик «Раменское онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль с двумя погибшими нашли в реке в Подмосковье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что в машине находился инструктор по лечебной физической культуре сосудистого отделения Раменской ЦРБ Кирилл Степанов и его подруга. Молодые люди пропали месяц назад. В последний раз их видели 6 августа в магазине «Дикси», который находится перед въездом в деревню Клишеву.

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По предварительным данным, мужчина не справился с управлением на повороте и автомобиль съехал в воду.

Ранее сообщалось, что в Омской области трое детей пострадали в ДТП с УАЗом.

ДТП,УАЗ,Кирилл Степанов,Дикси,
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